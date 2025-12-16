Gold: Einer der großen Sieger des Jahres

onemarkets Blog

Das Jahr 2025 ist geprägt von vielen Marktbewegungen, doch ein Rohstoff sticht dabei besonders hervor: Gold. Das Edelmetall zählt in diesem Jahr zu den weltweit erfolgreichsten Anlageklassen. Ein Platz auf dem Siegertreppchen ist somit mehr als verdient.

Während Aktien und Anleihen immer wieder durch Zinsdebatten, Konjunktursorgen, Zollängste oder geopolitische Schlagzeilen aus dem Tritt gebracht wurden, zeigte sich Gold robust. Es wirkt fast so, als würde jeder neue Unsicherheitsfaktor den altbekannten Reflex „Flucht in den sicheren Hafen!” auslösen.

Gold hat seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent zugelegt – getrieben von Sorgen über die US-Fiskalpolitik, starker Nachfrage der Zentralbanken und Erwartungen einer geldpolitischen Lockerung. Nach einer kurzen Korrektur von den Rekordhöchstständen haben sich die Preise oberhalb von 4.000 US-Dollar je Unze stabilisiert, gestützt durch erneute Zinssenkungserwartungen und stabile ETF-Zuflüsse. Trotz der starken Entwicklung deuten kurzfristige Faktoren auf eine begrenzte Aufwärtsdynamik hin. Unterstützende Treiber wie geopolitische Risiken, Zentralbankkäufe und wirtschaftliche Unsicherheit in den USA bleiben zwar bestehen, könnten aber künftig weniger Gewicht haben. Gleichzeitig bremsen eine nachlassende Dollar-Schwäche, eine Pause bei den Fed-Zinssenkungen und stabile Realzinsen die Dynamik. Die langfristigen Treiber bleiben aber vorerst intakt.

Für Privatanlegerinnen und -anleger ist Gold seit jeher mehr als nur ein Stück glänzendes Metall. Es steht für Wertbeständigkeit und dient als bewährtes Mittel, um Portfolios gegen Inflation, Währungsschwankungen und wirtschaftliche Überraschungen abzusichern. Dank seiner geringen Korrelation zu anderen Anlageklassen eignet sich Gold zur Diversifikation und kann ein stabilisierender Faktor in unruhigen Marktphasen sein. Nichtsdestotrotz sind auch bei Gold Kursschwankungen nicht auszuschließen, insbesondere wenn spekulative Positionen in ETFs und vergleichbaren Produkten abgebaut werden.

Abgesichert am Goldpreis partizipieren

In einem solchem Umfeld stellen Produkte mit Kapitalschutz eine interessante Alternative zu einem Direktinvestment dar. Mit der neu emittierten USD Garant Cap Anleihe auf die Feinunze Gold (31,1035 g) können Anlegerinnen und Anleger bis zu einem gewissen Grad an der Kursentwicklung des Edelmetalls partizipieren. In diesem Fall bis zu einem Kursanstieg von 51 Prozent, ausgehend von dem am 09.01.2026 fixierten Startwert. Die USD Garant Cap Anleihe wird auch dann zu 151 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt, wenn die Wertentwicklung des Goldpreises mehr als 51 Prozent beträgt. Des Weiteren bietet die USD Garant Cap Anleihe einen 100-prozentigen Kapitalschutz am Ende der fünfjährigen Laufzeit. Das bedeutet: Notiert der Goldpreis am finalen Beobachtungstag unterhalb des Startwertes, erfolgt die Rückzahlung zu 100 Prozent des Nennbetrags.

Die Anleihe kann unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich verkauft werden. Dabei ist zu beachten, dass der Kapitalschutz nur am Ende der Laufzeit greift. Bei einem Verkauf während der Laufzeit können Anlegerinnen und Anleger auch einen Verlust erleiden, wenn der Verkaufspreis unter dem Erwerbspreis liegt. Zudem besteht bei dieser Anleihe das Risiko, dass der Emittent seine Verpflichtungen aus dem Produkt etwa im Falle einer Insolvenz nicht erfüllen kann (Emittentenrisiko).

USD Garant Cap Anleihe auf die Feinunze Gold (31,1035 g) Basiswert Feinunze Gold (31,1035 g) ISIN / WKN DE000HV4Z8H0 / HV4Z8H Emissionspreis 102,50 %* Finaler Beobachtungstag 06.01.2031 Rückzahlungstermin 13.01.2031 Nennbetrag USD 1.000,– Basispreis 100 %** Cap (obere Kursgrenze) 151 %** Maximaler Rückzahlungsbetrag USD 1.510,– Zeichnungsfrist bis 08.01.2026*** Emissionstag 13.01.2026 * Bezogen auf den Nennbetrag.

** Vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag.

*** Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.

Funktionsweise des Produktes hier.

Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank GmbH.

Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 12.12.2025. Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Bildnachweis:

iStockphoto.com: LangPhoto