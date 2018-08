Tipp des Tages: Discount-Call auf Vivendi

Im ersten Halbjahr verdiente der französische Medienkonzern Vivendi trotz deutlich höherer Umsätze unter dem Strich weniger. So hat sich der Umsatz in den sechs Monaten um 18 Prozent auf 6,46 Milliarden Euro verbessert. Während beim EBIT ein Zuwachs um 36 Prozent auf 492 Millionen Euro registriert worden war, gab es beim Nettoergebnis ein Minus in Höhe von 6,3 Prozent auf 165 Millionen Euro zu beklagen, was vor allem auf erhöhte Steuerrückstellungen wegen einer Neubewertung von Spotify-Aktien zurückzuführen war. Außerdem wurde der Teilverkauf der Musik-Tochter Universal Music Group angekündigt. Zudem plane man den Kauf von Editis, die zweitgrößte französische Verlagsgruppe.Unter den insgesamt 15 von finanzen.net erfassten Analysten-Ratings stuft eine Mehrheit von neun Aktienexperten den Titel als "kaufenswert" ("Buy") ein, während funfmal ein neutrales Urteil ("Hold") ausgesprochen wird. Lediglich ein Analyst rät zum Verkauf der Aktie von Vivendi. Die ausgeprochenen Kursziele reichen von 18,30 bis 42,00 Euro und ergeben einen Mittelwert von 26,39 Euro.kann man der Vivendi-Aktie nach einer starken Jahresendrally eine markante technische Korrektur mit anschließender Seitwärtsbewegung attestieren. Oberhalb von 20 Euro drehte der Medientitel mehrfach wieder in höhere Kursregionen. In dieser Woche lieferte die Aktie mit dem Überwinden der 100- und 200-Tage-Linie sogar ein doppeltes Kaufsignal. Signifikante charttechnische Widerstände warten nun im Bereich von 23,50 Euro. Deren nachhaltiges Überwinden dürfte relativ schwierig werden. Bei dem nachfolgenden Discount-Call genügt aber bereits ein Seitwärtstrend, um die maximal mögliche Rendite zu vereinnahmen.

19 Prozent bis Juni 2019 möglich

Mit dem von der BNP Paribas emittierten Discount Call auf Vivendi (WKN: PP5BXA) können Anleger 19 Prozent verdienen, falls die Aktie am 21. Juni 2019 auf oder über dem Cap von 20,00 Euro schließen sollte. Auf Basis aktueller Marktdaten notiert die Aktie aktuell immerhin 12 Prozent darüber.

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images