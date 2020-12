Trading Idee adidas: E-Commerce-Fantasie treibt an

Aktien in diesem Artikel adidas 278,10 EUR

Denn Adidas hat in den vergangenen Quartalen viel dafür getan, sich in seinen Handelskanälen besser aufzustellen. Das betrifft insbesondere das Digital-Geschäft. Mit dem Ergebnis, dass man trotz Corona-Belastungen im klassischen Filialgeschäft wieder auf Gewinnkurs gehen konnte. So schon im dritten Quartal, wo man die Umsätze im Internet um über 50 Prozent steigerte. Unter dem Strich konnte Adidas deshalb wieder in die Gewinnzone vorstoßen und damit den Verlust aus dem zweiten Quartal überkompensieren. Auch wenn Adidas bezüglich der Aussichten auf das vierte Quartal bislang vorsichtig bleibt, setzen die Anleger auf ein wesentlich besseres Szenario. Zwar wird es weiterhin Belastungen durch Corona-bedingte Restriktionen im Einzelhandel geben. Doch spekuliert die Börse darauf, dass das E-Commerce-Geschäft auch im so wichtigen Weihnachts-Quartal weiter boomt. Unter diesen Prämissen zeigte sich die Adidas-Aktie gegen den vorsichtigen DAX-Trend in den letzten Handelstagen äußerst stark. Dieser Erholungstrend ist dabei noch weiter ausbaufähig. Das gilt insbesondere dann, wenn der deutsche Markt endlich seine Zurückhaltung aufgibt und die Rekordstimmung an der Wall Street übernimmt. Dann dürften bei Adidas in kürzerer Frist auch Kurse um 300 Euro möglich sein. Spekulativ aufgestellte Investoren können dies auch mit Hebel umsetzen. Hier würde die Wahl auf einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 6,1 fallen. Wir sehen hier ein Potenzial von gut 40 Prozent, womit unser Kursziel bei rund 6,30 Euro liegt. Abgesichert werden sollte mit Stopp-Loss bei 3,60 Euro.

• Basiswert: Adidas

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE0ZCF1

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (08.12.2020 10:38 Uhr): 4,52 Euro

• Basispreis variabel: 233,938208 Euro

• Knock-out-Schwelle: 233,938208 Euro

• Hebel: 6,1

• Abstand zum Knock-out: 16,3 Prozent

• Stopp-Loss Call: 3,60 Euro







Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com