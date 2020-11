Trading Idee Bayer: Neuer Aufwärtstrend

Aktien in diesem Artikel Bayer 47,30 EUR

Dieses Gap könnte nun bald wieder geschlossen werden. Es bietet sich eine Long-Chance!

Die Aktien von Bayer konnten sich vom Verlaufstief bei 40,00 Euro wieder deutlich erholen und auch den kurz-fristig wichtigen 10er-EMA zurückerobern. Abwärtskorrekturen liefen dabei bisher stets nur leicht unter dem 10er-EMA aus, was ein Signal für die Stärke in den Titeln und einen Aufwärtstrend ist. Am Vortag lief die Ab-wärtskorrektur erneut leicht unter dem 10er-EMA aus und am heutigen Freitag ziehen die Titel wieder deutlich nach oben an. Die Aktien befinden sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend und dürften das noch offene Gap bei 52,85 Euro anlaufen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position im Bereich des 10er-EMA erwägen und auf einen weiteren Hochlauf der Bayer-Aktien bis zum noch offenen Gap spekulieren. Es bietet sich ein Open End Turbo Call Optionsschein der UBS (UD5SU1) auf Bayer im Bereich des 10er-EMA an. Das Kursziel ist am oberen offenen Gap bei 52,85 Euro zu sehen. Der Stopp könnte eng unter dem Verlaufstief bei 46,00 Euro platziert werden.

• Basiswert: Bayer (ISIN: DE000BAY0017)

• Produktgattung: Open End Turbo Call Optionsschein

• Emittent: UBS

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000UD5SU14 / UD5SU1

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 1,39€/1,40€ (20.11.2020, 13:55 Uhr)

• Basispreis variabel: 33,83€

• Knock-out-Schwelle: 33,83€

• Hebel: 3,60

• Abstand zum Knock-out: 27,11%

• Stopp-Loss Long: 1,22€

• Ziel Call: 1,90€ (+40,80%)

