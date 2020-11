Trading Idee BioNTech: Die alles entscheidende Frage

Aktien in diesem Artikel BioNTech 78,50 EUR

Dabei geht es im Kern darum, ob die Immunwirkung des entwickelten Impfstoffs gegen das COVID-19-Virus ausreicht, um schwere Krankheitsverläufe abzumildern. Dass eine Ansteckung mit der Impfung völlig vermieden werden kann, gilt aufgrund des Wirkmechanismus des BioNTech -Kandidaten als eher nicht so wahrscheinlich. Aber eine deutliche Abschwächung der Intensität der Erkrankung könnte den Weg für eine Herdenimmunisierung der Bevölkerung öffnen.

Zuletzt hat sich der Konkurrent CureVac zu seinem Impfstoffkandidaten geäußert, und das Statement ist im Hinblick auf die Immunwirkung optimistisch ausgefallen. CureVac ist im Zeitplan zwar etwa ein halbes Jahr hinter BioNTech, dennoch hat die Nachricht auch BioNTech Auftrieb verliehen. Denn CureVac folgt im Wesentlichen demselben Wirkmechanismus auf Basis einer Ribonukleinsäure (mRNA). Gute Nachrichten von CureVac stützen daher auch die Story von BioNTech, zumal der zeitliche Vorsprung komfortabel erscheint.

Innerhalb der nächsten zwei Wochen stehen nun BioNTech-Daten der entscheidenden Phase-III-Studie an. Fallen diese positiv aus, könnte das die Aktie stark anschieben - bei einem Reinfall droht hingegen der Absturz. Vielleicht kann das Unternehmen schon mit der Quartalszahlenveröffentlichung am 10. November etwas Greifbares melden oder zumindest den genauen Termin der Datenbekanntgabe ankündigen. Spekulativ orientierte Anleger können mit einem Open-End-Turbo-Zertifikat von HSBS auf den Erfolgsfall setzen. Als Kursziel sehen wir für das Zertifikat bei einem sich abzeichnenden Erfolg in der Impfstoffentwicklung einen Kurs von 3,60 Euro, was einem Potenzial von 50 Prozent entspricht. Ein adäquater Stop-Loss liegt bei 1,70 Euro.

• Basiswert: BioNTech ADR

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: HSBC Trinkaus & Burkhardt

• ISIN: DE000TT4EG90

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (05.11.20, 09:27 Uhr): 2,42 Euro

• Basispreis variabel: 65,8959 US-Dollar

• Knock-out-Schwelle: 65,8959 US-Dollar

• Hebel: 3,3

• Abstand zum Knock-out: 28,4 %

• Stopp-Loss Call: 1,70 Euro



