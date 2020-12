Trading Idee Continental: Die Renditejagd ist eröffnet

Denn anlässlich des heutigen Kapitalmarkttages skizziert er seine Vision für den ins Schlingern geratenen Automobilzulieferer. Dabei geht es vor allem darum, bei der operativen Rendite wieder zulegen zu können. Hier peilt das Unternehmen mittelfristig eine bereinigte EBIT-Marge von 8 bis 11 Prozent an. Zum Vergleich: Die von FactSet befragten Analysten rechnen in diesem Jahr mit einer EBIT-Marge von nur 2,2 Prozent. Im Vorjahr waren es 7,4 Prozent.

Zur Verbesserung der Lage setzt der Vorstandschef auf die neuen Mobilitätstrends und will insbesondere Software und Elektronik im Konzern zu Wachstumstreibern ausbauen. Das muss er aber mit den begonnenen Einsparungen in den klassischen Bereichen (beispielsweise durch Schließungen von Reifenwerken) und den damit entstandenen Konflikten mit der betroffenen Belegschaft unter einen Hut bringen.

Über allem steht das Ziel, dass Continental in den nächsten Jahren ein höheres Wachstumstempo vorlegen will als die Autozuliefererbranche insgesamt. Ein Plan, der auch an der Börse sehr gut ankommt. Das dadurch entstehende Plus zur Wochenmitte könnte den Auftakt liefern für den Ausbruch der Aktie über das bisherige Jahreshoch bei rund 120 Euro. Dieser würde dann Platz schaffen bis mindestens 132/133 Euro.

Spekulativ eingestellte Investoren können hier natürlich auch mit einem Hebelprodukt arbeiten. Hierbei würden wir einen Open End Turbo Call Optionsschein der DZ Bank mit einem Hebel von 5,3 empfehlen. Diesem trauen wir ein Potenzial von mindestens 60 Prozent zu mit einem Kursziel von 3,60 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 1,60 Euro.

• Basiswert: Continental

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFW3C48

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (16.12.2020 12:40 Uhr): 2,27 Euro

• Basispreis variabel: 96,2726 Euro

• Knock-out-Schwelle: 96,2726 Euro

• Hebel: 5,3

• Abstand zum Knock-out: 18,7 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,60 Euro





Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

