Trading Idee: DAX mit neuem Allzeithoch

Der DAX setzte seine Aufwärtsbewegung am Vortag fort und erreichte ein neues Allzeithoch bei 23.480 Punkten. Damit wurde der übergeordnete Aufwärtstrend durch eine Serie höherer Hochs und Tiefs erneut bestätigt.

In der weiteren Entwicklung dürfte der Index nun die Marke von 23.500 Punkten anvisieren und anschließend in Richtung 24.000 Punkte weitersteigen. Solange der DAX überwiegend oberhalb des 10er-EMA im Tageschart, der derzeit bei 23.020 Punkten liegt, notiert, bleiben die Aussichten auf weiter steigende Kurse intakt. Zusätzlichen Rückenwind könnte der DAX von der zunehmend bullischen Saisonalität und einer möglichen längeren Gegenbewegung der US-Aktienmärkte nach dem vorherigen Kursrutsch erhalten.

Im DAX könnten spekulative Long-Positionen mit einem Turbo Call der Bank Morgan Stanley (MK0A2M) erwogen werden. Das Kursziel für diese Long-Strategie liegt bei 24.000 Punkten (wobei der Turbo Call bei einem Preis von €19,29 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte bei 22.300 Punkten gesetzt werden (entsprechend €2,29 für den Turbo Call), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open End Turbo Call Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MK0A2M9 / MK0A2M Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 12,51/12,53€ (19.03.2025, 08:15 Uhr) Basispreis variabel 22.068,40 Punkte Knock-out-Schwelle 22.068,40 Punkte Hebel 18,48 Abstand zum Knock-out 5,33% Stop-Loss Call 2,29€ Ziel Call 19,29€ (+105,00%)

