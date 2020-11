Trading Idee DAX: Weitere bearishe Tageskerze

Analyse

Solange der DAX nun unter der Marke von 13.150 Punkten notiert ist im weiteren Kursverlauf mit weiteren Kursabgaben zu rechnen. Die beiden unteren Gaps bei 12.595 und 12.330 Punkten dürften den DAX ebenfalls wie ein Magnet anziehen. Zwar befindet sich auch noch ein offenes Gap auf der Oberseite bei 13.500 Punkten, allerdings dürfte es für den DAX schwierig werden diesen Bereich nach dem vorherigen massiven Hochlauf noch zu erreichen.

Es ist aber bis dato eher von einer kurzfristigen Korrektur auszugehen, die erstmal bis in den Bereich von 12.600 Punkten zum offenen Gap laufen sollte. Die vorherige Aufwärtsbewegung seit 11.450 Punkten war zu stark, ein starker Kursrückgang unter 12.600 Punkte ist eher nicht zu erwarten. Sollte der DAX allerdings wieder deutlich unter den 50er-EMA fallen, würde sich die Lage wieder langsam eintrüben und wohl ein Rücklauf zum 200er-EMA bei aktuell 12.330 Punkten erfolgen. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für den DAX auch langfristig wieder deutlich verschlechtern und ein Rücklauf zum Verlaufstief bei 11.450 Punkten wahrscheinlich werden.

Fazit:

Trader könnten den erwarteten weiteren Rücklauf im DAX für eine Short-Position nutzen. Es bietet sich eine kurzfristige Short-Position mit einem Bear Turbo-Optionsschein der Société Générale (SB8UA6) auf den DAX an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 12.600 Punkten am ersten noch offenen Gap. Der Stopp könnte etwas über dem Widerstand bei 13.300 Punkten platziert werden und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

• Basiswert: DAX (ISIN: DE0008469008)

• Produktgattung: Bear Turbo-Optionsschein

• Emittent: Société Générale

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000SB8UA68 / SB8UA6

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 6,03€/6,04€ (13.11.2020, 14:08 Uhr)

• Basispreis variabel: 13.620,00 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 13.620,00 Punkte

• Hebel: 22,00

• Abstand zum Knock-out: 4,20%

• Stopp-Loss Short: 3,28€

• Ziel Short: 10,28€ (+86,98%)



