Trading Idee Deutsche Bank: Kommt jetzt der Break?

In einem jüngeren Interview wurde allerdings signalisiert, dass dies durchaus auch schon im kommenden Jahr wieder auf die Agenda rücken könnte. Eine der Bedingungen, die hierbei genannt wurden, ist eine Erholung des Aktienkurses. Und in dieser Hinsicht läuft es derzeit äußerst spannend.

Denn die Aktie der Deutschen Bank macht sich gerade daran, ihren immerhin seit Februar bestehenden Abwärtstrend anzugreifen. Rückenwind bekommt das Institut dabei aus der Schweiz. Denn ganz frisch hat die UBS einen überraschend hohen Quartalsgewinn ausweisen können. Das facht natürlich auch die Spekulationen wieder an, dass es bei der Deutschen Bank ebenfalls im vergangenen Quartal besser gelaufen sein könnte als bislang prognostiziert.

Der Marktkonsens geht derzeit davon aus, dass das Kreditinstitut im dritten Quartal 0,02 Euro je Aktie verdienen konnte, also das dritte Quartal in Folge in der Gewinnzone blieb. Zum Themenkomplex gehört dabei sicherlich auch, dass erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass der Großaktionär Capital Group über einen weiteren Fonds seine Beteiligung auf inzwischen 7,35 Prozent ausgebaut hat und damit mit Abstand der größte Einzelaktionär geworden ist. Ein Schritt, der hier natürlich ein gewisses perspektivisches Signal gibt.

Nach der vor wenigen Tagen erfolgten Bestätigung der 200-Tage-Linie geht es also nun um den Abwärtstrend. Da hier aktuell mehrere positive Triebkräfte bei der Deutschen Bank zu erkennen sind, kann auf einen erfolgreichen Ausbruch nach oben spekuliert werden. Gelingt es, wäre in der Aktie das nächste Kursziel 9,00 Euro, ein kurzfristiges Potenzial von gut 10 Prozent. Mittelfristig wären durchaus auch 10,00 Euro drin.

Spekulativ aufgestellte Investoren können dies mit einem Hebeprodukt verfolgen. Hier bietet sich ein Mini Future der BNP Paribas an. Hier würden wir ein Kursziel von 2,50 Euro kalkulieren, eine Chance von knapp 50 Prozent. Den Stopp-Loss sollte man 1,28 Euro setzen.

• Basiswert: Deutsche Bank

• Produktgattung: Mini Future

• Emittent: BNP Paribas

• ISIN: DE000PN0LXV0

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (20.10.20, 10:07 Uhr): 1,68 Euro

• Basispreis variabel: 6,4389 Euro

• Knock-out-Schwelle: 6,6965 Euro

• Hebel: 4,80

• Abstand zum Knock-out: 17,37 %

• Stopp-Loss Call: 1,28 Euro

