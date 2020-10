Trading Idee Deutsche Lufthansa: Kranich im Crash-Modus

Die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) waren zwar von einer Erholung des Flugverkehrs im Juli und August sowie umfangreichen Kostensenkungen geprägt, das adjustierte EBIT blieb aber unverändert rot. So belief sich dieses im dritten Quartal auf fast -1,3 Mrd. Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von fast 1,3 Mrd. Euro erzielt werden konnte. Im Neunmonatszeitraum 2020 summiert sich der operative Verlust bereits auf rund -4,2 Mrd. Euro. Im Vorjahr erwirtschaftete der Kranich ein Plus von 1,7 Mrd. Euro.

Nach Unternehmensangaben standen per Ende September liquide Mittel über 10,1 Mrd. Euro zur Verfügung. Darin enthalten sind noch nicht abgerufene Mittel über 6,3 Mrd. Euro aus den Rettungspaketen von Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz von Ende Mai. Im Rahmen der Stabilisierungsmaßnahmen wurden der Airline Mittel über 9 Mrd. Euro gewährt. Zudem beteiligte sich der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 20,5 Prozent am Unternehmen - für 2,56 Euro je Aktie.

Dass das Lufthansa-Papier wohl noch zu teuer ist, meinen auch die Analysten der DZ Bank. In einer nach Bekanntgabe der Eckwerte für das dritte Quartal veröffentlichten Studie sehen die Analysten einen fairen Wert für die Aktie von 6 Euro und raten zum Verkauf. Spekulativ orientierte Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein von BNP Paribas auf erneut fallende Kurse wegen der aktuellen Pandemiezuspitzung. Als Kursziel erscheint das Jahrestief bei der Aktie im Bereich um 6,85 Euro als erreichbar. Für den Optionsschein leitet sich daraus ein Kursziel von 2,10 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,80 Euro.

• Basiswert: Deutsche Lufthansa

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: BNP Paribas

• ISIN: DE000PF1CDY3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (22.10.20, 13:54 Uhr): 1,21 Euro

• Basispreis variabel: 9,1402 Euro

• Knock-out-Schwelle: 9,1402 Euro

• Hebel: 6,6

• Abstand zum Knock-out: 14,2 %

• Stopp-Loss Put: 1,15 Euro

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com