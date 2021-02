Trading Idee Facebook: Smart Watch in Arbeit?

Dies wurde im Markt vor allem damit begründet, dass Facebook warnte, dass sich die Datenschutz-Aktualisierung des neuen Betriebssystems iOS 14 von Apple negativ auf das eigene Werbegeschäft auswirken könnte. Denn damit wird vor allem das Tracking von Nutzerverhalten aus Apps, die mit Facebook verbunden sind, deutlich erschwert.

Es bleibt abzuwarten, ob Facebook hier juristisch versucht, Lücken zu finden. Wichtiger ist allerdings, dass sich das weltweit größte soziale Netzwerk neue Einkommensströme erschließt. Und da lieferte Facebook in den letzten Tagen gleich zwei interessante Ansätze für Spekulationen. So wurde in der New York Times berichtet, dass Facebook als Reaktion auf den Erfolg der neuen Audio-App Clubhouse an einem neuen Produkt für Audio-Gespräche arbeiten soll. Interessanter dürfte allerdings noch ein anderes Projekt sein. Denn nach Medienberichten soll Facebook auch an der Entwicklung einer eigenen Smart Watch arbeiten, die bereits im nächsten Jahr auf den Markt kommen könnte. Diese könnte unter anderem Features für Kurzmitteilungen, Fitness und Gesundheit-Apps enthalten. Aktuell wird der Smart-Watch-Markt von Apple mit einem Marktanteil von über 50 Prozent dominiert. Facebook hätte mit einer eigenen Uhr allerdings ein äußerst attraktives Wachstumspotential. Schließlich sind täglich rund 2,6 Milliarden Menschen auf Facebook aktiv. Die Kombination aus Smart Watch und Audio-Produkt könnte letztlich auch der Aktie wieder neues Leben einhauchen. Aktuell steckt sie noch in einem seit August letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend. Zuletzt ging es allerdings wieder stückweise in Richtung eines Breaks. Spekulativ aufgestellte Anleger könnten hier mit einem Hebel-Produkt auf einen Ausbruch setzen. Wir empfehlen einen Turbo Bull Open End der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 5,4. Dem Schein trauen wir bei einem Ausbruch des Basiswertes über dem Abwärtstrend nahezu eine Verdopplung zu mit einem Kursziel von rund 8,00 Euro. Den Stopp-Loss setzen wir bei 2,50 Euro. Übrigens, bei Produkten dieses Emittenten gibt es eine Aktion namens Cashback Trading. Anleger können bei der Mehrzahl an Banken oder Brokern die Ordergebühren von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat zurückerstattet bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

• Basiswert: Facebook

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HypoVereinsbank

• ISIN: DE000HR3D9S0

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (15.02.2021 14:35 Uhr): 4,17 Euro

• Basispreis variabel: 220,335 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 220,335 Dollar

• Hebel: 5,4

• Abstand zum Knock-out: 18,6 Prozent

• Stopp-Loss Call: 2,50 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

