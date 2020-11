Trading Idee K+S: Aktie nimmt Fahrt auf

So etwa die Wertpapierexperten von der Commerzbank. Der zuständige Analyst verweist hierbei darauf, dass sich das Umfeld im Bereich Landwirtschaft deutlich aufgehellt hat. Er geht davon aus, dass die Nachfrage nach Düngemitteln in den kommenden Jahren deutlich ansteigen könnte.

Darüber hinaus wird auch der unerwartet hohe Verkaufserlös für das Salz-Geschäft in den USA als positiver Faktor angeführt. Deshalb kommt die Commerzbank zu einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 10,00 Euro.

Aus technischer Sicht hat sich K+S diesbezüglich schon ein Stück weit freigeschwommen. Denn in den vergangenen Tagen konnte die Aktie aus dem bisherigen Seitwärtskorridor, der zwischen etwa 5,00 Euro und 7,40 Euro gelegen hatte, ausbrechen. Zwar gibt es sicherlich noch die eine oder andere technische Herausforderung, beispielsweise im Bereich 8,30 Euro bzw. 9,30 Euro. Doch das scheint vor dem aktuellen Hintergrund durchaus machbar zu sein.

Spekulativ eingestellte Investoren können darauf setzen, dass die Aktie perspektivisch wieder in den zweistelligen Bereich kommen könnte. Hier bietet sich ein Open End Turbo Call Optionsschein der DZ Bank mit einem Hebel von 4,8 an. Wir würden diesem Papier ein Potenzial von rund 100 Prozent einräumen mit einem Kursziel von 3,20 Euro. Als Absicherung bietet sich ein Stopp-Loss bei 1,00 Euro an.

• Basiswert: K+S

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFX0011

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (27.11.2020 15:12 Uhr): 1,59 Euro

• Basispreis variabel: 6,237 Euro

• Knock-out-Schwelle: 6,237 Euro

• Hebel: 4,8

• Abstand zum Knock-out: 20,5 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,00 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

