Trading Idee: Roblox vor Richtungswechsel?
Die Aktien der Online-Spieleplattform Roblox befinden sich seit Monaten in einem übergeordneten Aufwärtstrend, sind aber seit dem Verlaufshoch bei 150,59 Dollar Ende Juli unter Druck geraten. Seitdem verlaufen sie in einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung, können sich bislang jedoch weiterhin über der Ichimoku-Wolke im Tageschart behaupten.
In den Vortagen fingen sich die Aktien nach einer erneuten Abwärtsbewegung am 50er-EMA und konnten anschließend wieder ansteigen. Aktuell notieren die Roblox-Aktien leicht über dem 10er-EMA, der bei 129,42 Dollar verläuft. Am Vortag schlossen sie bei 133,28 Dollar, jedoch klar unter dem Tageshoch bei 137,43 Dollar. Zudem hat sich die Ichimoku-Wolke im Tageschart deutlich ausgedünnt, wodurch sie auf der Unterseite nur noch wenig Unterstützung bietet und eine nachlassende Aufwärtsdynamik signalisiert. Sollte es bei einem erneuten Rücklauf zu einem nachhaltigen Kursrückgang unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart kommen, würde ein langfristiges Schwächesignal ausgelöst. Für die Bullen ist daher eine Verteidigung der Ichimoku-Wolke strategisch entscheidend.
Fazit:
Trader könnten auf einen weiteren Kursrückgang der Roblox-Aktien spekulieren, sobald ein Bruch unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart erfolgt. Eine mögliche Strategie wäre eine Short-Position im Bereich um 125,00 US-Dollar mit einem Open-End-Turbo-Put (FA9D1B) der Société Générale. Das Kursziel für die Aktie läge zunächst um 106 Dollar (was einem Ziel für das Produkt von etwa 3,41 € entsprechen würde). Der Stopp-Loss könnte bei 143,00 US-Dollar gesetzt werden (was einem Stopp für das Produkt von etwa 0,22 € entspricht).
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Roblox investiert.
|Roblox
|Basiswert
|Roblox (ISIN: US7710491033)
|Produktgattung
|Open End Turbo Call
|Emittent
|Societe Generale
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000FA9D1B7 / FA9D1B
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|1,06€/1,22€ (15.10.2025, 14:00 Uhr)
|Basispreis variabel
|146,57$
|Knock-out-Schwelle
|146,57$
|Hebel
|10,23
|Abstand zum Knock-out
|9,98%
|Stop-Loss Call
|0,22€
|Ziel Call
|3,41€ (+78,29%)
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Miguel Lagoa / Shutterstock.com
