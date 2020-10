Trading Idee SAP: Der Markt hat überzogen

Keine Frage: Die Zahlen zum dritten Quartal konnten nicht wirklich begeistern. So blieben die Erlöse in dem immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäft mit ausgewiesenen 1,98 Milliarden Euro hinter den Markterwartungen von 2,14 Milliarden Euro zurück. Auch bei Softwarelizenzen und Support konnte das Walldorfer Unternehmen nicht die Erwartungen erreichen. Gleiches galt auch für den operativen Gewinn, der statt erwarteter 2,13 Milliarden Euro nur 2,07 Milliarden Euro betrug.

Doch was den Absturz in der Aktie letztlich auslöste, war der Umstand, dass sich das bislang prognostizierte Margenwachstum vorerst abbremst. Da wollte der Markt dann auch nicht mehr den Grund hören, obwohl dieser viel erklären kann. Denn SAP will den Umstieg seiner Kunden in die Cloud schneller vonstatten bekommen. Doch das heißt letzten Endes auch, dass das Unternehmen investieren muss.

Unter dem Strich denkt hier die Börse vielleicht viel zu kurz, ist nur auf aktuelle Ergebnisse fokussiert und blendet dabei die großen strategischen Potenziale bei SAP komplett aus. Anleger, die über den Tellerrand hinausdenken, bietet sich hier dadurch eine der wohl spannendsten Turnaround-Storys der nächsten Monate.

Wer dies aufgrund der überverkauften Chartlage kurzfristig aus spekulativer Sicht gleich noch mit einem Hebel für sich nutzen will, kann auf einen Open End Turbo Bull der Citi setzen. Dieses Papier ist mit einem aktuellen Hebel von 5,3 versehen und könnte ein Potenzial von rund 100 Prozent bieten. Als Kursziel würden wir den Bereich um 3,50 Euro für den Schein sehen. Ein Stopp-Loss sollte entsprechend dann bei 0,85 Euro gesetzt werden.

• Basiswert: SAP

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: Citi

• ISIN: DE000CX4E1Q8

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (30.10.2020 10:15): 1,76 Euro

• Basispreis variabel: 75,5046 Euro

• Knock-out-Schwelle: 75,5046 Euro

• Hebel: 5,3

• Abstand zum Knock-out: 18,5 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,85 Euro

