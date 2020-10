Trading Idee SAP: Kurseinbruch nach Zahlen

Die SAP -Aktie tendiert bereits seit Anfang September mit dem Verlaufshoch bei etwas über 143,00 Euro schwächer. Am Vortag kam es dann nach Zahlen und gekappter Prognose der Walldorfer zu einem massiven Abverkauf in dem Titel. Das Papier eröffnete direkt per Gap-down bei 100,00 Euro, nachdem es am Freitag noch bei 124,90 Euro aus dem Handel gegangen war. Im frühen Handel am heutigen Dienstag setzen sich die Kursabgaben weiter fort.

Der massive Abverkauf sollte bald zu einer massiven Gegenbewegung führen. Mit Blick auf das große Bild der vergangenen Jahre befindet sich im Bereich von 90,00 bis 95,00 Euro eine massive Unterstützungszone. In diesem Bereich könnte sich der Titel erst einmal fangen und dann eine Gegenbewegung einleiten. Langfris-tig sollte auch das am Vortag entstandene Eröffnungsgap wieder geschlossen werden. SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner zeigt sich ebenfalls zuversichtlich und nutzt den Kurseinbruch zum Großein-kauf. Plattner legt sich für eine Viertelmilliarde Euro SAP-Aktien ins Depot.

Fazit:

Investoren könnten den kräftigen Kurseinbruch bei der SAP-Aktie für den Aufbau einer langfristigen Long-Position nutzen. Es bietet sich eine Long-Position im Bereich der massiven Unterstützungszone zwischen 90,00 und 95,00 Euro mit einem Open End Turbo Call (JM4KN2) von JP Morgan an. Das Kursziel befindet sich kurzfristig bei einer Gegenbewegung im Bereich von 110,00 Euro, langfristig aber bei 124,00 Euro am offenen Gap. Der Stopp könnte eng, etwas unter der Unterstützungszone im Bereich von 90,00/95,00 Euro bei 85,00 Euro platziert werden.

• Basiswert: SAP (ISIN: DE0007164600)

• Produktgattung: Open End Turbo Call

• Emittent: JP Morgan

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000JM4KN24 / JM4KN2

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 2,89€/2,90€ (27.10.2020, 09:48 Uhr)

• Basispreis variabel: 70,70€

• Knock-out-Schwelle: 70,70€

• Hebel: 3,70

• Abstand zum Knock-out: 28,90%

• Stopp-Loss Long: 1,43€

• Ziel Long: 5,33€ (+87,66%)

