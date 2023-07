Trading Idee: Schaeffler - Jetzt Fortsetzung des Abwärtstrends?

Trading Idee

Die Aktien von Schaeffler haben die bärische Tageskerze vom Donnerstag am Freitag bestätigt und sind mit einer bärischen Tageskerze unter dem 10er-EMA aus dem Handel gegangen. Der übergeordnete Abwärtstrend ist bei den Titeln von Schaeffler klar intakt und könnte nun weiter fortgesetzt werden.

In der vorherigen Analyse hieß es: "Der übergeordnete Abwärtstrend ist bei den Papieren von Schaeffler weiterhin klar intakt. Zudem notieren die Papiere deutlich unter dem 50er-EMA und 200er-EMA sowie unter der Ichimoku-Wolke im Tageschart und deuten damit weitere Schwäche an. Die Aktien von Schaeffler sollten dem Abwärtstrend weiter folgen und erneut unter den 10er-EMA fallen." Das hat gepasst und ist so eingetreten. Der 10er-EMA wurde wieder nach unten durchbrochen, womit ein weiteres Short-Signal generiert wurde. Es könnte nun zunächst ein Rücklauf bis zum noch offenen Gap bei 5,46 Euro stattfinden. In der Folge sollte es aber weiter bis zum Verlaufstief bei 5,36 Euro runtergehen, welches dem Abwärtstrend folgend nach unten durchbrochen werden sollte. Solange das Verlaufshoch vom Donnerstag bei 5,70 Euro hält, sind nun wieder weiter fallende Kurse zu erwarten.

In eigener Sache

Fazit:

Trader könnten auf einen weiteren Kursrutsch bei den Aktien von Schaeffler nach der Erholung spekulieren. Es bietet sich ein Best Unlimited Turbo-Optionsschein Put (CJ1CNS) der Société Générale auf die Papiere von Schaeffler an. Das Kursziel befindet sich bei 5,30 Euro, der Stopp bei 5,75 Euro.

Trading Idee: Schaeffler Basiswert Schaeffler (ISIN: DE000SHA0159) Produktgattung Best Unlimited Turbo-Optionsschein Put Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000CJ1CNS5 / CJ1CNS Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 4,71€/4,75€ (14.07.2023, 21:50 Uhr) Basispreis variabel 7,89€ Knock-out-Schwelle 7,89€ Hebel 2,34 Abstand zum Knock-out 42,59% Stop-Loss Put 2,14€ Ziel Put 2,59€ (+9,28%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: