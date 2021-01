Trading Idee Shop Apotheke Europe: Ein Corona-Gewinner

Konkret haben sich die Einnahmen im vergangenen Jahr nach der ersten Indikation um 38 Prozent auf 968 Millionen Euro erhöht. Damit liegt Shop Apotheke Europe sowohl über den eigenen als auch über den Markterwartungen. Das lässt natürlich auch auf einen besseren Gewinn hoffen. Hierzu gab es zwar kein Update. Aber es steht die Prognose, dass die bereinigte EBITDA-Marge bei 2 Prozent liegen könnte. Im Vorjahr waren es noch knapp minus 2 Prozent.

Natürlich bleiben Herausforderungen. Denn Shop Apotheke wird sich in Zukunft einem deutlich härteren Wettbewerb gegenübersehen. So hatte ja schon der Online-Gigant Amazon angekündigt, ebenfalls in das Geschäft mit Arzneimitteln einsteigen zu wollen. Entsprechend muss Shop Apotheke selbst neue Geschäftsmöglichkeiten identifizieren und in seine Wachstumsstrategie integrieren. Dabei spielt die zunehmende Digitalisierung im Medizinsektor eine wichtige Rolle. Erst dieser Tage hatte man mit der Smartpatient GmbH einen Spezialisten für digitales Medikationsmanagement übernommen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Einführung des sogenannten elektronischen Rezepts in Deutschland (E-Rezept).

Kurzfristig stehen allerdings die Zahlen im Vordergrund. Und die kommen recht gut im Markt an. So kann die Aktie ihren seit Ende November bestehenden Aufwärtstrend weiter ausbauen. Eine gute Gelegenheit für spekulativ aufgestellte Anleger, hier auch mit Hebel zu arbeiten.

Es empfiehlt sich ein Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von derzeit knapp 5,0. Wir würden dem Schein ein Potenzial von aktuell rund 60 Prozent zutrauen, was einem Kursziel von gut 5,20 Euro entsprechen würde. Abgesichert werden sollte die Position mit einem Stopp-Loss bei 2,00 Euro.

• Basiswert: Shop Apotheke Europe

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT4RFZ7

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (11.01.2021 09:54 Uhr): 3,23 Euro

• Basispreis variabel: 125,4845 Euro

• Knock-out-Schwelle: 125,4845 Euro

• Hebel: 5,0

• Abstand zum Knock-out: 18,5 Prozent

• Stopp-Loss Call: 2,00 Euro

