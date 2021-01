Trading Idee Tesla: Das reicht nicht

Aktien in diesem Artikel Tesla 661,80 EUR

Auch beim Umsatz gab es ein kräftiges Wachstum. Die Erlöse legten um 28 Prozent auf 31,5 Milliarden Dollar zu. Im Abschlussquartal wurde sogar ein deutlicheres Plus von 46 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar geschafft, womit man am Ende sogar die Analystenprognosen leicht übertreffen konnte.

Apropos Prognosen: Sie waren es letztendlich, die den Bericht dann doch in ein deutlich negatives Licht tauchten. Denn mit den 270 Millionen Dollar im vierten Quartal blieb Tesla unter den Markterwartungen. Außerdem gab das Unternehmen diesmal für die angepeilten Auslieferungszahlen in diesem Jahr keinen konkreten Wert an. Es blieb nur bei der vagen Aussage, die Wachstumsrate von 50 Prozent aus dem letzten Jahr zu übertreffen. Zu guter Letzt zeigten sich auch die Margen wieder etwas mehr unter Druck. Das brachte im Markt Sorgen auf, dass es mit einer nachhaltigen Profitabilität noch nicht weit her ist.

Unter dem Strich wird die aktuelle Marktmeinung überdeutlich: Tesla wächst zwar weiter dynamisch, rechtfertigt damit aber kaum die aktuell sehr hohe Bewertung. Deshalb gab es auch gestern nachbörslich schon ein kräftiges Minus in der Aktie, was unter Umständen in eine weitergehende Korrektur führen könnte.

Technisches Ziel solch eines Negativ-Szenarios könnte der Bereich zwischen 630 und 670 Dollar sein. Entsprechend aufgestellte spekulative Investoren können darauf auch mit einem Put-Hebelzertifikat setzen. Hier würden wir einen Open End Turbo Put Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 4,8 empfehlen. Mit Blick auf das mögliche Korrekturziel würden wir diesem Papier eine potenzielle Performance von mehr als 70 Prozent zutrauen mit einem Kursziel bei rund 2,50 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 0,70 Euro.

• Basiswert: Tesla

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE5LCQ7

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (28.01.2021 10:24 Uhr): 1,43 Euro

• Basispreis variabel: 946,557121 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 946,557121 Dollar

• Hebel: 4,8

• Abstand zum Knock-out: 17,6 Prozent

• Stopp-Loss Put: 0,70 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

