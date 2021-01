Tesla-Aktie nachbörslich tiefrot: Tesla trotzt der Pandemie - deutlich mehr verdient und umgesetzt

Aktien in diesem Artikel Tesla 729,60 EUR

Quartalszahlen enttäuschen

Der US-Elektroautobauer Tesla hat sein sechstes Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft und erstmals ein ganzes Kalenderjahr mit Gewinn abgeschlossen. 2020 erreichte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk unter dem Strich einen Überschuss von 721 Millionen Dollar (595 Mio Euro), wie es am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Im Vorjahr hatte Tesla noch einen Verlust in Höhe von 862 Millionen Dollar verschmerzen müssen. Die Erlöse kletterten um 28 Prozent auf 31,5 Milliarden Dollar.

Bei Anlegern kamen die Zahlen trotz des ersten Jahresgewinns seit der Firmengründung 2003 nicht gut an. Denn Tesla verfehlte die Erwartungen im Schlussquartal. Zwar schaffte Musks Konzern einen weiteren Gewinn, dieser fiel jedoch mit 270 Millionen Dollar geringer als am Markt angenommen aus. Die Erlöse wuchsen derweil im Jahresvergleich um starke 46 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Prognosen der Analysten.

Tesla-Aktie wird trotz starkem Gesamtjahr abgestraft

Die Tesla-Aktie zeigt sich im nachbörslich Handel an der NASDAQ zeitweise 4,56 Prozent tiefer bei 824,73 US-Dollar.

