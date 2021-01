Trading Idee thyssenkrupp: Neue Fantasie

Die Rede ist von einem Börsengang der Stahlsparte, die thyssenkrupp weitere Mittelzuflüsse für den Konzernumbau bescheren könnte. Für die Aktie wäre das ein kräftiger Treiber. In trockenen Tüchern ist zwar noch nichts, die Spekulationen gewinnen indes an Fahrt. Aus dem Unternehmen heißt es, dass ein Börsengang der Stahlsparte zumindest eine Option ist, um den Bereich im eigenen Haus zu halten. Immerhin: Im Stahlbereich der Essener werden derzeit rund 27 000 Mitarbeiter beschäftigt, zudem ist thyssenkrupp einer der führenden Metalllieferanten für die deutsche Automobilindustrie.

Der Zeitpunkt ist günstig: Aus dem Stahlbereich kommen endlich wieder positive Signale. Durch das wegen der Pandemie deutlich verringerte Angebot auf dem Weltmarkt sind die Preise in der zweiten Jahreshälfte 2020 gestiegen. Auch die Analysten der Deutschen Bank werten die zukünftige Entwicklung positiv. In der Folge haben diese das Kursziel für die Aktie von thyssenkrupp deutlich auf 13 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung nochmals bekräftigt. Das alles führte zu einem dynamischen Aufwärtstrend bei der Aktie. Dem sollte der Widerstand bei 10 Euro nicht entgegenstehen. Spekulative Anleger setzen daher mit einem Turbo-Call-Optionsschein von der HSBC auf weiter steigende Kurse. Als Kursziel sehen wir den Bereich um 12 Euro. Beim Optionsschein liegt das Kursziel bei rund 3,70 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss ist bei 1,60 Euro zu setzen.

• Basiswert: thyssenkrupp

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT4ZLT1

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (19.01.21, 11:43 Uhr): 2,35 Euro

• Basispreis variabel: 7,7214 Euro

• Knock-out-Schwelle: 7,9916 Euro

• Hebel: 4,3

• Abstand zum Knock-out: 20,3 %

• Stopp-Loss Call: 1,60 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com