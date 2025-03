Geldpolitik vor Wende?

Am Donnerstagmittag hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine Entscheidung zum Leitzins getroffen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag die Leitzinsen für die Eurozone um 25 Basispunkte gesenkt. Der maßgebliche Einlagenzinssatz beträgt nun 2,5 Prozent, nach zuvor 2,75 Prozent. Der Schritt war am Markt allgemein erwartet worden. Es handelt es sich bereits um die fünfte Zinssenkung im Euroraum in Folge. Der Geldpolitik dürfte nun jedoch eine Wende bevorstehen.

Wer­bung Wer­bung

Experten: Zinssenkung in Zukunft wohl nicht mehr alle sechs Wochen

Analysten hatten laut "Dow Jones Newswires" bereits im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung registriert, dass die Auseinandersetzung zwischen Falken und Tauben innerhalb des EZB-Direktoriums an Schärfe gewonnen hat, wovon Reden von Isabel Schnabel und Piero Cipollone zeugten. Das jüngst veröffentlichte Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. Januar zeigte überdies, dass schon damals ein unveränderter Leitzins als "Alternative" eine Rolle spielte.

Die EZB dürfte laut Analysten zwar auch in Zukunft an ihrer Methode festhalten, von Meeting zu Meeting über den Zins zu entscheiden und sich dabei am Inflationsausblick, der Dynamik der unterliegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission orientieren, aber viele Experten erwarten von nun an eine vorsichtigere Gangart bei den Zinssenkungen.

Wer­bung Wer­bung

Das dürfte sich auch in der Kommunikation der EZB niederschlagen, etwa dadurch, dass das Niveau der Leitzinsen nicht mehr als restriktiv bezeichnet wird, oder dass von einer Annäherung an das neutrale Niveau gesprochen wird. Anleger warten daher nun gespannt auf die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde , die gegen 14.45 Uhr beginnt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires