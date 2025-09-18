Inflation in Japan sinkt im August - Leitzins unverändert

Von Megumi Fujikawa

DOW JONES--Japans Verbraucherpreise sind im August zwar langsamer gestiegen, blieben aber deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Bank of Japan (BoJ). Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel legten um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, verglichen mit einem Anstieg von 3,1 Prozent im Juli, wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht. Volkswirte hatten mit einer Teuerung in dieser Größenordnung gerechnet.

Die Energiepreise sind im vergangenen Monat dank staatlicher Subventionen für Gas und Strom gesunken, während die Inflation bei Lebensmitteln stark blieb.

Ungeachtet dessen hat die BoJ am Freitag ihren Leitzins beibehalten. Der Zins liegt weiterhin bei 0,5 Prozent und damit auf demselben Niveau seit der Zinserhöhung im Januar.

