US-Notenbank lässt Leitzins unangetastet

Der Offenmarktausschuss FOMC der US-Notenbank hat seinen Leitzins wie weithin erwartet unverändert gelassen, sich zugleich aber etwas pessimistischer zu Wirtschaftswachstum und Inflationserwartungen geäußert und seine "geduldige" Haltung in Bezug auf mögliche Leitzinsänderungen aufgegeben. In der geldpolitischen Erklärung heißt es: "Ein anhaltendes Wirtschaftswachstum, gute Arbeitsmarktbedingungen, eine Inflation nahe dem symmetrischen Zielwert von 2 Prozent ist nach Ansicht des Ausschusses weiterhin für das wahrscheinlichste Szenario, aber die Unsicherheiten für diesen Ausblick haben sich erhöht."

Weiter heißt es: "Angesichts dieser Unsicherheiten und des gedämpften Inflationsdrucks wird der Ausschuss genau die Implikationen der hereinkommenden Informationen für den Wachstumsausblick prüfen und die geeigneten Maßnahmen treffen, um für Wirtschaftswachstum, einen starken Arbeitsmarkt und für Inflation nahe dem symmetrischen Ziel von 2 Prozent zu sorgen." Anfang Mai hatte man noch davon gesprochen, dass man bei der Festlegung der Geldpolitik "geduldig" sein werde. An den Finanzmärkten wird angesichts der Handelskonflikte und der konjunkturellen Abschwächung schon seit längerem auf Leitzinssenkungen spekuliert.

Die Mitglieder der US-Notenbank Fed zeigen sich bei den Zinserwartungen für dieses Jahr gespalten. Während acht Notenbanker in diesem Jahr weiterhin keine Zinssenkung erwarten, gehen sieben Mitglieder der Fed von zwei Zinssenkungen aus, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Projektionen der Notenbank hervorgeht.

Die Zinsprognosen der Notenbank ergeben sich aus den Erwartungen der einzelnen Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses FOMC. Sie gelten an den Märkten als wichtiges Signal, wohin die Notenbank mittelfristig mit ihrer Geldpolitik steuert. An den Finanzmärkten werden derzeit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr als wahrscheinlich eingeschätzt.

Für die weitere konjunkturelle Entwicklung bleibt die Notenbank trotz zuletzt eher enttäuschender Wirtschaftsdaten positiv gestimmt. Demnach rechnen die Währungshüter in diesem Jahr mit einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 2,1 Prozent. Im kommenden Jahr wird ein Wachstum von 2,0 Prozent erwartet. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als bisher erwartet.

WASHINGTON (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: fstockphoto / Shutterstock.com