Retten Sie Ihr Geld vor Niedrigzinsen (Anzeige)

Doch es könnte noch schlimmer werden: Die EZB hat den Einlagenzins vor kurzem von -0,4 auf -0,5% gesenkt. Das bedeutet: auf Geld, das die Banken bei der EZB parken, müssen sie jetzt einen Strafzins von 0,5% bezahlen. Für viele Banken wird das ein immer größeres Problem, denn sie verlieren dadurch Millionen.

Experten erwarten deshalb, dass erste Banken auch bald für Privatpersonen einen Negativ-Zins einführen. Auf dem Sparbuch oder Tagesgeld-Konto angelegtes Geld wird dann nicht nur durch die Inflation entwertet, sondern durch den Negativzins tatsächlich weniger.

Doch was nun? Stiftung Warentest preist schon seit Jahren die Geldanlage in breit streuende ETFs als Königsweg des Sparens für bequeme Anleger. Solche Fonds können viele Jahre im Depot bleiben, ohne dass sich der Anleger regel¬mäßig damit befassen muss. Statistisch erzielt die Anlage an der Börse (über ETFs) über lange Zeiträume eine Rendite von 8% pro Jahr (Quelle DAI). Die Zeitschrift CAPITAL, die WELT am SONNTAG und die Anlage-Experten von extraETF empfehlen die ETF-Anlage von OSKAR. OSKAR investiert über 10 ETFs gleichzeitig global in über 10.000 Einzelwerte. Damit wird das Risiko gestreut und Wachstumschancen werden genutzt. OSKAR kann als Einmalanlage oder Sparplan genutzt werden. Als Kunde wählt man nur die Risiko-Kategorie, den Rest macht OSKAR. Eine Kombination aus einer Einmalanlage von 10.000 Euro und einem monatlichen Sparplan von 150 Euro in die Anlage OSKAR90 ergibt nach 20 Jahren im statistischen Bestfall eine Summe von 228.000 Euro (Middle Case: 97.000 Euro, Worst Case 43.000 Euro).

Wer sein Geld vor Niedrigzinsen retten möchte, fängt jetzt an mit ETFs zu sparen.

Hier geht’s zu OSKAR

Bildquellen: Imagentle / Shutterstock.com