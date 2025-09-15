US-Zentralbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Von Nick Timiraos

DOW JONES--Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt. Die Notenbanker kamen zu dem Schluss, dass die jüngste Schwäche des Arbeitsmarktes die jüngsten Rückschläge bei der Inflation überwiegt. Die Entscheidung, den Schlüsselzins auf 4,00 bis 4,25 Prozent zu senken, fiel im Federal Open Market Committee (FOMC) mit einer Gegenstimme. Gouverneur Stephen Miran votierte für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte.

Eine knappe Mehrheit der Zentralbanker plant mindestens zwei weitere Senkungen in diesem Jahr ein, was auf aufeinanderfolgende Zinsschritte bei den beiden verbleibenden Sitzungen der Fed im Oktober und Dezember hindeutet.

