US-Zentralbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

17.09.25 20:14 Uhr

Von Nick Timiraos

DOW JONES--Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt. Die Notenbanker kamen zu dem Schluss, dass die jüngste Schwäche des Arbeitsmarktes die jüngsten Rückschläge bei der Inflation überwiegt. Die Entscheidung, den Schlüsselzins auf 4,00 bis 4,25 Prozent zu senken, fiel im Federal Open Market Committee (FOMC) mit einer Gegenstimme. Gouverneur Stephen Miran votierte für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte.

Eine knappe Mehrheit der Zentralbanker plant mindestens zwei weitere Senkungen in diesem Jahr ein, was auf aufeinanderfolgende Zinsschritte bei den beiden verbleibenden Sitzungen der Fed im Oktober und Dezember hindeutet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 14:14 ET (18:14 GMT)