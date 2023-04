Bank of Scotland Tagesgeld: Bonuszinsen und hohe Sicherheit

Die Bank of Scotland* bietet 1,50 Prozent Tagesgeldzinsen pro Jahr.

bietet 1,50 Prozent Tagesgeldzinsen pro Jahr. Einlagen sind über die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Person abgesichert.

Maximal können bis zu 500.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto angelegt werden.

Eine Sonderaktion für Neu- und Bestandskunden bietet zusätzlich zum Tagesgeldzins von 1,50 Prozent einen Bonuszins von 1,0 Prozent für Einlagen ab 1.000 Euro über einen Zeitraum von zwei Monaten.

Die Kontoeröffnung ist einfach und erfolgt über das Online-Formular mit anschließender Identifikation in einer Postfiliale oder per Videoident.

Zinssatz und Garantiezeitraum

Das Tagesgeld der Bank of Scotland* bietet einen Zinssatz von 1,50 Prozent pro Jahr auf alle Einlagen. Eine Sonderaktion (vom 21.03. - 28.04.2023) belohnt Einlagen ab 1.000 Euro mit einem Bonuszins von 1,0 Prozent für die ersten zwei Monate.

Maximalanlagebetrag und Kontoeröffnung

Das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland bietet die Möglichkeit, bis zu 500.000 Euro anzulegen. Die Kontoeröffnung ist einfach und kann online durchgeführt werden. Eine Identifikation ist entweder in einer Postfiliale oder per Videoident möglich.

Einlagensicherung

Einlagen auf dem Tagesgeldkonto der Bank of Scotland sind über die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Person abgesichert. Eine doppelte Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds besteht nicht.

Vorteile

Das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland bietet gute Bonuszinsen für Einlagen ab 1.000 Euro sowie einen maximalen Anlagebetrag von 500.000 Euro. Die gesetzliche Einlagensicherung bietet hohe Sicherheit für Sparerinnen und Sparer.

Nachteile

Im Gegensatz zu einigen anderen Banken bietet die Bank of Scotland keine doppelte Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds.

Fazit

Das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland* bietet gute Konditionen für Sparerinnen und Sparer, insbesondere durch die Bonusaktion für Einlagen ab 1.000 Euro. Die Einlagensicherung über die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bietet hohe Sicherheit. Allerdings gibt es derzeit auch andere Banken mit ähnlich guten Angeboten. Übrigens: Übrigens: Die aktuell besten Tagesgeldangebote finden Sie in unserem Tagesgeld-Vergleich.

FAQ

Welche Zinssätze bietet die Bank of Scotland für das Tagesgeldkonto an?

Die Bank of Scotland bietet Tagesgeldzinsen von 1,50 Prozent pro Jahr auf alle Einlagen auf dem Tagesgeldkonto an. Zusätzlich gibt es eine Sonderaktion für Einlagen ab 1.000 Euro, bei der ein Bonuszins von 1,0 Prozent für die ersten zwei Monate gewährt wird.

Wie sicher ist das Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland?

Einlagen auf dem Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland sind über die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Person abgesichert. Eine doppelte Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds besteht jedoch nicht.

Wie hoch ist der maximale Anlagebetrag auf dem Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland?

Kunden können auf dem Tagesgeldkonto der Bank of Scotland maximal bis zu 500.000 Euro anlegen.

Wie kann ich ein Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland eröffnen?

Die Eröffnung eines Tagesgeldkontos bei der Bank of Scotland kann einfach online über das Online-Formular erfolgen. Nach dem Ausfüllen des Formulars muss die Identität des Kunden durch ein Post- oder Videoident-Verfahren bestätigt werden.

Welche Vorteile bietet das Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland?

Das Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland bietet einen attraktiven Zinssatz von 1,50 Prozent pro Jahr und eine Sonderaktion für Einlagen ab 1.000 Euro mit einem Bonuszins von 1,0 Prozent für die ersten zwei Monate. Zudem gibt es eine hohe Sicherheit durch die deutsche Einlagensicherung und einen maximalen Anlagebetrag von 500.000 Euro.

Gibt es Nachteile beim Tagesgeldkonto der Bank of Scotland?

Im Gegensatz zu einigen anderen Banken bietet die Bank of Scotland keine doppelte Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds.

Das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland bietet attraktive Zinsen und eine hohe Sicherheit durch die gesetzliche deutsche Einlagensicherung. Die Sonderaktion für Einlagen ab 1.000 Euro mit einem Bonuszins von 1,0 Prozent für die ersten zwei Monate ist ein weiterer Vorteil. Allerdings gibt es derzeit auch andere Banken mit ähnlich guten Angeboten.

