AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 134,74 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Am ersten Tag seines Kapitalmarkttags in den USA habe der Brauereikonzern ihn damit beeindruckt, wie er Technologie und Künstliche Intelligenz nutze und welche ambitionierten organischen Wachstumsziele er verfolge, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,24 €
|Abst. Kursziel*:
31,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,77%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
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|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|13:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG