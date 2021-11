Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research hat die adesso AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) ein organisches Wachstum von 21 Prozent erzielt. Insgesamt sei der Umsatz sogar um über 29 Prozent auf 496,2 Mio. Euro (9M 2020: 383,9 Mio. Euro) gestiegen. Das EBIT habe um 98,7 Prozent auf 55,8 Mio. Euro (9M 2020: 28,1 Mio. Euro) zugelegt. Damit befinde sich das Unternehmen auf dem Weg für ein weiteres Rekordjahr. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 245,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



