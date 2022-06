Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research besitzt die adesso AG einen guten Ruf im Markt, der zusammen mit bereits erfolgreich umgesetzten Projekten das organische Wachstum von derzeit 15 bis 20 Prozent begünstigt. Vor dem Hintergrund dieses Wachstums sei das Ziel, doppelt so schnell wie der deutsche IT-Markt zu wachsen, als sehr konservativ einzuschätzen. Für 2022 erwarte Warburg einen Umsatz von 785,1 Mio. Euro und einen Nettogewinn von 38,5 Mio. Euro. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 220,00 Euro und bestätigt das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.06.2022, 11:25 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 21.06.2022 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



