Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

15:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einer Cyber-Attacke auf "Buy" mit einem Kursziel von 2152 Euro belassen. Solche Angriffe ließen sich nicht vollständig vermeiden, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig sei aber eine schnelle Behebung und eine ausführliche Dokumentation für alle Beteiligten, was dem Zahlungsabwickler sehr gut gelungen sei./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 07:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 07:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com