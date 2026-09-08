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Symbol AHODF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

19:31 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Borja Olcese zog in einer am Freitag vorliegenden Studie negative Rückschlüsse für den Handelskonzern von den Ergebnissen der US-Supermarktkette Kroger. Er fühlt sich in seiner negativen These zu Ahold Delhaize bestätigt. Es gebe Anzeichen für ein schwächeres Marktumfeld und zunehmender Wettbewerbsdruck werde immer offensichtlicher./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,07 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
30,95 €		 Abst. Kursziel*:
-22,23%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
30,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,77%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

19:31 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
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