Jefferies & Company Inc.

ASOS Hold

12:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Die Verbesserung der operativen Marge (Ebitda) wertete Analyst Andrew Wade in einer ersten Einschätzung am Donnerstag positiv. Dafür müsse der Online-Modehändler jedoch auf weitere Umsätze verzichten. Zudem erreiche Asos trotz höherer Margen nicht die Gewinnzone./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 02:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 02:48 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com