JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

12:11 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Den Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 sieht Marcus Diebel weiter als seinen Top-Wert im Sektor. Er traut diesem ein solides drittes Quartal zu und rechnet mit zuversichtlichen Aussagen für das Schlussquartal. Dementsprechend räumt er der unterdurchschnittlich gelaufenen Aktie Erholungspotenzial ein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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