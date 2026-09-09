AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,73 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AI Analyse
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Den Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 sieht Marcus Diebel weiter als seinen Top-Wert im Sektor. Er traut diesem ein solides drittes Quartal zu und rechnet mit zuversichtlichen Aussagen für das Schlussquartal. Dementsprechend räumt er der unterdurchschnittlich gelaufenen Aktie Erholungspotenzial ein./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,54 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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