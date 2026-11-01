Boeing Aktie
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Marktkap. 113,3 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
AI Analyse
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Kaufvereinbarung von 50 Flugzeugen des Typs 737-8 mit der China-Southern-Tochter Xiamen Airlines mit Lieferdatum zwischen 2031 und 2034. Dies sei die erste konkrete Bestellung im Rahmen einer Zusage Chinas, insgesamt 200 Flugzeuge vom US-Hersteller Boeing zu erwerben, schrieb sie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 230,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 163,49
|Abst. Kursziel*:
40,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 162,33
|Abst. Kursziel aktuell:
41,69%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 250,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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