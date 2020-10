NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Boeing-Aktie auf "Outperform" belassen. Die Auslieferung von 28 Verkehrsflugzeugen im dritten Quartal liege deutlich unter seiner vorherigen Schätzung von 51 Maschinen, schrieb Analyst Michael Eisen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht indes bei der Wiederzulassung der 737 Max Fortschritte./gl/he