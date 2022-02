NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach einem Großauftrag von Qatar Airways auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert erwartete in einer am Montag vorliegenden Studie eine weiterhin starke Nachfrage nach dem 777-8 Frachter, für den Qatar Airways nun der Erstkunde ist. Das Cargo-Geschäft wachse weiter./la/he