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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse Buy

10:26 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 339 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die LSE und die Euronext./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
330,20 €		 Abst. Kursziel*:
2,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
330,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,75%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
313,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 Deutsche Börse Equal Weight Barclays Capital
03.11.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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