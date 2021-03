MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG angesichts der Nachrichten zum Portfoliounternehmen FLS auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,80 Euro belassen. Analyst Tim Dawson rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie nicht mit größeren finanziellen Auswirkungen, hält die Transaktion aber gleichwohl für interessant. Sie unterstreiche zum einen die Ambitionen in Wachstumssegmenten, so der Experte. Und zum anderen zeige sie, welche Möglichkeiten die DBAG ihren Portfoliounternehmen bieten könne./ag/ajx