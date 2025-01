Bernstein Research

easyJet Market-Perform

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet nach vorgelegten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2024/25 von 625 auf 600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alexander Irving nannte die Zahlen vom Vortag in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung "ganz gut". Er verwies aber darauf, dass es die leicht erreichbaren Vergleichswerte des Vorjahres aus der Branche im laufenden Jahr nicht mehr geben werde. Alles in allem präferiert er andere Namen unter den Fluggesellschaften, so vor allem die Billigfluggesellschaft Ryanair mit ihrem großen Aktienrückkaufprogramm. Das Kursziel für Easyjet senkte er vor allem wegen mittelfristig höherer Treibstoffkosten./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 21:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus

