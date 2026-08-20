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E.ON Aktie

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17,48 EUR +0,04 EUR +0,20 %
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Marktkap. 45,41 Mrd. EUR

KGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

EON SE Buy

08:01 Uhr
EON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
17,48 EUR 0,04 EUR 0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman resümierte am Donnerstag die jüngsten Halbjahresergebnisse sowie den Entwurf der Bundesnetzagentur für die kommende fünfte Regulierungsperiode der Gasnetze. Er sieht weiter ein Chancen-Übergewicht und noch Spielraum für die Gewinnerwartungen am Markt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,50 €		 Abst. Kursziel*:
29,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,86%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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