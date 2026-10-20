EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 69,88 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
AI Analyse
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe mit seinen Umsatzahlen für das dritte Quartal die Prognosen solide übertroffen, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Regionen hätten zum Wachstum beigetragen./rob/mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
173,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,94%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
172,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,28%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
217,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|15:11
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|15:06
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14:01
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|15:11
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|15:06
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14:01
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|15:11
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|15:06
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|11:06
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research