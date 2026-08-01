DAX 26.449 +0,0%ESt50 6.560 +0,3%MSCI World 5.031 +0,0%Top 10 Crypto 8,2050 +1,0%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.842 +1,0%Euro 1,1590 +0,2%Öl 89,28 +0,9%Gold 4.399 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX wenig bewegt -- Berkshire kauft weiter bei Alphabet zu -- Geely, Infineon und Co., BYD, Rheinmetall, Anthropic, NVIDIA, Apple, Siemens Energy, Goldpreis im Fokus
Top News
Pershing Square: Vier Neuzugänge im Ackman-Depot in Q2 - Alphabet-Aktien komplett verkauft Pershing Square: Vier Neuzugänge im Ackman-Depot in Q2 - Alphabet-Aktien komplett verkauft
Siemens-Aktie im Schatten von Siemens Energy: Betriebsrat kritisiert Abspaltungen unter Kaeser Siemens-Aktie im Schatten von Siemens Energy: Betriebsrat kritisiert Abspaltungen unter Kaeser
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
362,80 EUR +4,60 EUR +1,28 %
STU
418,90 USD +6,64 USD +1,61 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Ferrari jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 56,83 Mrd. EUR

KGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

12:46 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
362,80 EUR 4,60 EUR 1,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Gute Verkaufsergebnisse bei einer Versteigerung von Luxusautos im kalifornischen Monterey bestätigten seine optimistische Einschätzung der Italiener, schrieb James Grzinic am Montag. Anders als im breiteren Luxussektor sei die Gewinnung von Neukunden mit Interesse an klassischen Modellen ein gut funktionierender Mechanismus bei Ferrari./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
362,75 €		 Abst. Kursziel*:
10,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
362,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,25%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
418,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

12:46 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
03.08.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Ferrari Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx Rekordsumme Ferrari-Aktie freundlich: 40 Millionen Dollar für ersten Elektro-Luce Ferrari-Aktie freundlich: 40 Millionen Dollar für ersten Elektro-Luce
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 400 Euro
finanzen.net Ferrari legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ferrari auf 400 Euro - 'Buy'
dpa-afx ROUNDUP 2: Ferrari hebt Jahresprognose - Aktienkurs schwankt
dpa-afx Ferrari-Aktie legt zu: Jahresprognose dank Sonderaustattungen anghoben
dpa-afx ROUNDUP: Ferrari hebt Jahresprognose - Aktie kaum beeindruckt
finanzen.net Ausblick: Ferrari präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Ferrari legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MotleyFool Is Ferrari a Buy After Its Latest Earnings Report?
Benzinga Ferrari Buyers Keep Splurging on Custom Supercars—And It&#39;s Boosting Profits
Financial Times Ferrari profits boosted by AI wealth and hyper-personalisation boom
Zacks Ferrari (RACE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Business Times Ferrari has already hit 2026 sales target for Luce EV
Financial Times Ferrari EV designed by Jony Ive has already hit 2026 sales target
MotleyFool Prediction: Ferrari Is a Better Buy Than Ford for the Next Decade
Korea Times Ferrari strengthens Korea footprint with Hyosung, Samsung collaborations
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.