Ferrari Aktie
Marktkap. 56,83 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
AI Analyse
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Gute Verkaufsergebnisse bei einer Versteigerung von Luxusautos im kalifornischen Monterey bestätigten seine optimistische Einschätzung der Italiener, schrieb James Grzinic am Montag. Anders als im breiteren Luxussektor sei die Gewinnung von Neukunden mit Interesse an klassischen Modellen ein gut funktionierender Mechanismus bei Ferrari./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
362,75 €
|Abst. Kursziel*:
10,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
362,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,25%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
418,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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