FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach Zahlen zum dritten Quartal von 74 auf 72 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Bei der Optikerkette seien die Weichen auf Wachstum gestellt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der vertikalen Integration, der hohen Markenbekanntheit sowie der u?berdurchschnittlichen Produktivität sieht der Fachmann Fielmann gut im europäischen Markt positioniert und erwartet in den nächsten Jahren ein Wachstum u?ber dem Branchendurchschnitt. Angesichts höherer Abschreibungen und eines niedrigeren Finanzergebnisses reduzierte der Experte gleichwohl seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebt) in diesem Jahr./la/he