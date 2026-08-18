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AI Analyse

Bernstein Research

Fraport Market-Perform

12:01 Uhr
Fraport Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
63,50 EUR 0,25 EUR 0,40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Was Flughäfen betrifft, schnitten jene mit stärkerem Fokus auf Tourismusziele besser ab als solche, die mit geopolitischen Risiken, einer Schwäche im Langstreckengeschäft oder baubedingten Beeinträchtigungen zu kämpfen hätten. Die Drehkreuze in Frankfurt und Paris zählten zu letzterer Gruppe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Market-Perform

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
62,35 €		 Abst. Kursziel*:
20,29%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
63,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,11%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

12:01 Fraport Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Fraport Hold Warburg Research
13.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

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EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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