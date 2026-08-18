Fraport Aktie
Marktkap. 5,81 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
AI Analyse
Fraport Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Was Flughäfen betrifft, schnitten jene mit stärkerem Fokus auf Tourismusziele besser ab als solche, die mit geopolitischen Risiken, einer Schwäche im Langstreckengeschäft oder baubedingten Beeinträchtigungen zu kämpfen hätten. Die Drehkreuze in Frankfurt und Paris zählten zu letzterer Gruppe./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Market-Perform
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
62,35 €
|Abst. Kursziel*:
20,29%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
63,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,11%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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