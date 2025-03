Warburg Research

GEA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Stefan Augustin hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem den starken Auftragseingang des Maschinenbauers im vierten Quartal hervor. Ebenso lobte er die Ausblicksanhebungen im Jahresverlauf und ist daher zuversichtlich, dass das Zahlenwerk am Markt gut aufgenommen wird, auch wenn der Konsens für 2025 am oberen Ende der von Gea angegebenen Prognosespanne liegt./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

