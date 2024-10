Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1850 Pence auf "Buy" belassen. Trotz der Beilegung der meisten US-Klagen im Zusammenhang mit dem Medikament Zantac habe sich die Anlagestory des Pharmakonzerns zuletzt wieder etwas eingetrübt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er verwies mit Blick auf den RSV-Impfstoff Arexvy auf die schwach gestartete RSV-Saison sowie die Debatte um Auffrischungsimpfungen. Dazu kämen die Aussichten für Shingrix und der wahrgenommene Mangel von Innovationen in der Produkt-Pipeline./gl/ag

