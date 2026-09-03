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AI Analyse

Barclays Capital

Hannover Rück Underweight

11:11 Uhr
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
260,80 EUR -2,20 EUR -0,84%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 247 auf 246 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari schaute am Donnerstag zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Großschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 21:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
246,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
261,60 €		 Abst. Kursziel*:
-5,96%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
260,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,67%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

11:11 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
17.08.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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