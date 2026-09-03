Hannover Rück Aktie
Marktkap. 31,38 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 247 auf 246 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari schaute am Donnerstag zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Großschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 21:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
246,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
261,60 €
|Abst. Kursziel*:
-5,96%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
260,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,67%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|11:11
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.