ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit Blick auf den Hurrikan Ida in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Ersten vorsichtigen Schätzungen könnten sich die von Ida verursachten Schäden auf mehr 20 Milliarden US-Dollar belaufen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte sich eher auf die Ergebnisse der Rückversicherer auswirken, nicht so sehr auf deren Kapitalausstattung. Hiervon dürften Munich Re und Hannover Rück jedoch am wenigsten betroffen sein./bek/gl