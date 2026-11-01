JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent an. Sie begründete dies mit stärkeren Umsatzaussichten, günstigen Währungsentwicklungen und dem Beitrag jüngster Zukäufe. Risiken aus der Integration und durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen blieben aber unverändert bestehen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA