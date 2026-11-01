Henkel vz. Aktie
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Marktkap. 33,02 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
AI Analyse
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent an. Sie begründete dies mit stärkeren Umsatzaussichten, günstigen Währungsentwicklungen und dem Beitrag jüngster Zukäufe. Risiken aus der Integration und durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen blieben aber unverändert bestehen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
87,54 €
|Abst. Kursziel*:
-25,75%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
87,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,56%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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