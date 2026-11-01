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Symbol HENOF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

10:26 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
87,32 EUR 0,40 EUR 0,46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent an. Sie begründete dies mit stärkeren Umsatzaussichten, günstigen Währungsentwicklungen und dem Beitrag jüngster Zukäufe. Risiken aus der Integration und durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen blieben aber unverändert bestehen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
87,54 €		 Abst. Kursziel*:
-25,75%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
87,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,56%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

10:26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.11.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.11.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
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