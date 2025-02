JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan gab den Papieren der Schweden in ihrem Ausblick vom Mittwochabend zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch", der kurzfristig besondere Skepsis signalisiert. Sie rechnet mit anhaltend negativer Ergebnisdynamik, die der anstehende Quartalsbericht auch für das neue Quartal signalisieren dürfte. Ihre Prognose für die Bruttomarge (minus 1,6 Prozentpunkte) liege unter der Konsensschätzung, so die Expertin. Das operative Ergebnis (Ebit) der Modekette erwartet sie 19 Prozent tiefer./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com